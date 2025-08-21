Скидки
Антон Миранчук: русскую музыку в «Сьоне» ставил только тогда, когда играли с «Зенитом»

Аудио-версия:
Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал о своём прогрессе в изучении французского языка. В ночь с 20 на 21 августа Миранчук прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо».

«Начал понимать французский. Понятно, что года мало. Однако отметка от года и дальше — начинаешь цеплять что-то и понимаешь. Даже пару песен начал скачивать. Русскую музыку в «Сьоне» не ставил, только когда здесь была игра с «Зенитом», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Антон Миранчук перебрался в «Сьон» из московского «Локомотива» в статусе свободного агента в сентябре 2024 года. Всего на его счету два гола и три результативные передачи за клуб в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах.

Комментарии
