Антон Миранчук высказался о сезоне брата Алексея в «Атланте»

Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук поделился мыслями об игре своего брата атакующего полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, а также перспективах красно-чёрных в борьбе за плей-офф МЛС.

«У Лёши, к сожалению, мало шансов на плей-офф. Этот факт расстраивает. Но плюс в том, что у него будет дольше отпуск. Эмоционально и физически тяжёлый сезон у них получился. Всё скомкано. Положительный момент в том, что Лёша набрал хорошую форму к концовке. Может, больше отпустил ситуацию, что команде тяжело добраться до плей-офф — стал более раскрепощён», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В ночь с 20 на 21 августа Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо».

Алексей выступает за «Атланту» с июля 2024 года. С тех пор он отметился 11 забитыми мячами и семью результативными передачами в 43 встречах. В нынешнем сезоне «пятиполосные» занимают 13-е место в Восточной конференции МЛС, набрав 22 очка. До идущего на девятом месте «Чикаго Файр» 17 очков (возможность попасть в зону плей-ин).

Российские футболисты за рубежом:

