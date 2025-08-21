«Ситуация усложнилась после прихода Неймара и Мбаппе». Дракслер – о карьере в «ПСЖ»

Полузащитник «Аль-Ахли» Юлиан Дракслер высказался о своём периоде в «ПСЖ» и игре с Неймаром и Килианом Мбаппе.

«Первые шесть месяцев, возможно, были лучшими в моей жизни. Это было великолепно. Ситуация усложнилась после прихода Неймара и Мбаппе. Эти два трансфера многое для меня изменили. Но играть с ними было удовольствием. Когда приехал Неймар… я никогда в жизни не видел ничего подобного, это было невероятно! И именно поэтому я оставался в клубе так долго. Мне хотелось увидеть этот уровень, посмотреть, как будет развиваться Килиан. Находиться на поле с такими игроками — настоящее удовольствие, это мечта любого футболиста», — приводит слова Дракслера Goal со ссылкой на Le Parisien.

Дракслер выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год.