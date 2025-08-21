Испанский вингер намерен уйти в декретный отпуск из‑за отказа клуба его продавать — Marca

Крайний нападающий «Леганеса» Хуан Крус рассматривает возможность оформления отпуска по уходу за ребёнком на фоне разногласий с руководством клуба по его продаже. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, у 25‑летнего футболиста есть несколько предложений от других команд, однако «Леганес», опустившийся в Сегунду по итогам сезона-2024/2025, не готов отпускать его дешевле € 10 млн. В связи с этим Крус может пойти на вариант с уходом в декретный отпуск. Отмечается, что в испанском футболе такой прецедент происходит впервые.

Крус — воспитанник «Малаги» и выпускник академии «Бетиса». В минувшем сезоне испанец провёл за «Леганес» 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в € 5 млн, а действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Материалы по теме Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо может уехать в АПЛ — Marca

Чем уникален Ламин Ямаль: