Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испанский вингер намерен уйти в декретный отпуск из‑за отказа клуба его продавать — Marca

Испанский вингер намерен уйти в декретный отпуск из‑за отказа клуба его продавать — Marca
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Леганеса» Хуан Крус рассматривает возможность оформления отпуска по уходу за ребёнком на фоне разногласий с руководством клуба по его продаже. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, у 25‑летнего футболиста есть несколько предложений от других команд, однако «Леганес», опустившийся в Сегунду по итогам сезона-2024/2025, не готов отпускать его дешевле € 10 млн. В связи с этим Крус может пойти на вариант с уходом в декретный отпуск. Отмечается, что в испанском футболе такой прецедент происходит впервые.

Крус — воспитанник «Малаги» и выпускник академии «Бетиса». В минувшем сезоне испанец провёл за «Леганес» 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в € 5 млн, а действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Материалы по теме
Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо может уехать в АПЛ — Marca

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android