Главная Футбол Новости

Рахимов прокомментировал 14-матчевую беспроигрышную домашнюю серию «Рубина»

Рахимов прокомментировал 14-матчевую беспроигрышную домашнюю серию «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о беспроигрышной домашней серии своей команды в чемпионате и Кубке России.

«Не обсуждаем это в команде. Каждый матч — новая история. Я считаю, что об этом говорить не нужно. Нужно выходить на матч и делать своё дело. Не важно: дома это или на выезде. Ты должен прийти к определённой стабильности. Тогда и на выезде будет больше положительных результатов», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, беспроигрышная серия «Рубина» насчитывает 14 домашних матчей на «Ак Барс Арене» подряд с 1 октября 2024 года, когда у Кубке страны уступили «Факелу» со счётом 0:1. Последний проигранный домашний матч в принципе датирован 20 октября 2024 года, тогда в РПЛ команда Рахимова проиграла московскому «Динамо» со счётом 0:4. Однако та игра проходила в Нижнем Новгороде.

