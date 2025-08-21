Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» начали прямые переговоры по Доннарумме — Football Italia

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» начали прямые переговоры по Доннарумме — Football Italia
Комментарии

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» начали прямые переговоры по итальянскому голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, сообщает Football Italia.

По данным источника, соглашение может быть достигнуто за сумму примерно вдвое меньшую, чем изначально запрашиваемые €45–50 млн. Изначально победители «ПСЖ» требовал €45–50 млн, но «Манчестер Сити» явно не собирается платить такую сумму. Стороны могут сойтись на промежуточной цифре, учитывая, что «ПСЖ» сэкономит на огромной зарплате игрока и рискует потерять его бесплатно.

Напомним, 12 августа Джанлуиджи обратился к болельщикам «ПСЖ» на фоне слухов о своём уходе из клуба и подтвердил, что не останется в парижской команде. Контрактное соглашение вратаря с парижанами рассчитано до 2026 года.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе отреагировал на заявление Доннаруммы об уходе из «ПСЖ» и ситуацию с вратарём
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android