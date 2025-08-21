«ПСЖ» и «Манчестер Сити» начали прямые переговоры по Доннарумме — Football Italia

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» начали прямые переговоры по итальянскому голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, сообщает Football Italia.

По данным источника, соглашение может быть достигнуто за сумму примерно вдвое меньшую, чем изначально запрашиваемые €45–50 млн. Изначально победители «ПСЖ» требовал €45–50 млн, но «Манчестер Сити» явно не собирается платить такую сумму. Стороны могут сойтись на промежуточной цифре, учитывая, что «ПСЖ» сэкономит на огромной зарплате игрока и рискует потерять его бесплатно.

Напомним, 12 августа Джанлуиджи обратился к болельщикам «ПСЖ» на фоне слухов о своём уходе из клуба и подтвердил, что не останется в парижской команде. Контрактное соглашение вратаря с парижанами рассчитано до 2026 года.