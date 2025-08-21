Скидки
Аршавин: Дивеев «съест» Дзюбу в матче ЦСКА с «Акроном»

Аршавин: Дивеев «съест» Дзюбу в матче ЦСКА с «Акроном»
Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче между «Акроном» и ЦСКА в шестом туре чемпионата России. Матч состоится 24 августа в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
«Главный козырь «Акрона» — Дзюба, но его «съест» Дивеев. Все преимущества «Акрона» будут нивелированы обороной ЦСКА. Кроме того, армейцы и в атаке выглядят неплохо. Думаю, что ЦСКА забьет тольяттинцам два‑три мяча, — сказал Аршавин в эфире программы «Матч ТВ».

После пяти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 11 очков. «Акрон», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав шесть очков.

Комментарии
