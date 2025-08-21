Аршавин: Дивеев «съест» Дзюбу в матче ЦСКА с «Акроном»
Поделиться
Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем матче между «Акроном» и ЦСКА в шестом туре чемпионата России. Матч состоится 24 августа в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Главный козырь «Акрона» — Дзюба, но его «съест» Дивеев. Все преимущества «Акрона» будут нивелированы обороной ЦСКА. Кроме того, армейцы и в атаке выглядят неплохо. Думаю, что ЦСКА забьет тольяттинцам два‑три мяча, — сказал Аршавин в эфире программы «Матч ТВ».
После пяти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 11 очков. «Акрон», в свою очередь, находится на восьмом месте, набрав шесть очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 августа 2025
-
02:20
-
02:03
-
02:03
-
01:44
-
01:33
-
01:17
-
01:11
-
00:59
-
00:57
-
00:54
-
00:49
-
00:47
-
00:42
-
00:34
-
00:20
-
00:15
-
00:10
-
00:00
- 20 августа 2025
-
23:57
-
23:57
-
23:55
-
23:47
-
23:39
-
23:21
-
23:07
-
23:07
-
23:03
-
22:51
-
22:45
-
22:37
-
22:24
-
22:19
-
22:18
-
22:02
-
22:00