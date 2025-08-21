Скидки
Главная Футбол Новости

Французский журналист рассказал о будущем Сафонова в «ПСЖ»

Французский журналист Фабрис Хокинс ответил на вопрос о будущем российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Он хочет остаться. Не думаю, что они собираются увольнять всех вратарей. Сафонов хочет остаться. В этом сезоне он, вероятно, будет «парижанином», приводит слова Хокинса football365 со ссылкой на RMC.

Напомним, летом клуб подписал голкипера Люка Шевалье.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первый же год в новом клубе россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, победил с командой в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке УЕФА.

