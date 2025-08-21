«Меня «Спартак» больше всех бесил». Президент «БроукБойз» раскрыл слова Соболева 2020 года

Журналист Дмитрий Егоров, который является президентом медийного клуба «БроукБойз», высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве после гола в ворота «Спартака» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги — 2:2.

Егоров: Соболев не праздновал… Сразу после окончания матча зашёл в раздевалку и первым делом опубликовал пародию на Жириновского и петухов… Для меня тот факт, что ты не празднуешь, это показуха. А реальное проявление чувств, как раз вот это [пост]. Если ты забил мяч в ворота команды, из которой ты ушёл со скандалом… Когда ты забил мяч в ворота команды, болельщики которой тебя жёстко хейтят и после игры чуть ли не кидаются в тебя деньгами, провоцируя… Когда ты забил после неудачного прошлого сезона и спас для команды ничью… И ты ещё и не являешься воспитанником «Спартака», а ты там просто какое-то время побыл… Зачем этой показухой и враньём заниматься? Ты же в этот момент счастлив, что ты заткнул им рты! В том числе и Станковичу (главному тренеру «Спартака». — Прим. «Чемпионата»), который тебя отпустил, и руководству этому! Подбеги к Станковичу или посмотри куда-то на верхний ярус и скажи: «Я Саша Соболев!»

Смолов: Лучше отпраздновать и эти эмоции показать, чем вот так?

Егоров: Конечно. Да, 100%…

Я понимаю, Дзюба не празднует, потому что Дзюба воспитанник клуба. Но Соболев… Когда Соболев приехал на съёмки «Амкала» (февраль 2020 года. — Прим. «Чемпионата»), когда он только перешёл в «Спартак»… Мы снимались, били по воротам. Он говорил: «Я вообще за «Спартак» никогда в жизни не болел! Меня этот «Спартак» больше всех бесил из всех клубов!»

Смолов: Зачем ты сейчас этот инсайд раскрываешь?

Егоров: Потому что сейчас уже можно, он уже давно в «Зените». Он не воспитанник «Спартака», он вообще жил в Барнауле. В Барнауле вообще больше людей, мне кажется, болеет за «Зенит», чем за «Спартак», — сказал Егоров в эфире шоу с Фёдором Смоловым в новом выпуске SMOL FM.

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года. В феврале того же года форвард участвовал в съёмках «Амкала». После четырёх с половиной лет в московском клубе Александр перебрался в «Зенит».

