Сёмин назвал три команды, которые могут обойти «Локомотив» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин выделил три команды Российской Премьер-Лиги, которые способны опередить железнодорожников в борьбе за титул чемпиона России — 2025/2026.

«Есть «Краснодар» и «Зенит», которые в обязательном порядке должны ещё набрать свою лучшую форму, чтобы догнать и перегнать «Локомотив». Они и прервут их чемпионские планы. Вполне возможно, что «Динамо» тоже присоединится к этой компании», — приводит слова Сёмина издание «Советский спорт».

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе команды Михаила Галактионова 13 очков после пяти туров. «Краснодар» идёт на втором месте с 12 очками. «Зенит» занимает девятую строчку, набрав лишь шесть очков. Московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина располагается на 11-м месте (5).

Материалы по теме Рахимов прокомментировал 14-матчевую беспроигрышную домашнюю серию «Рубина»

Главные футбольные дерби России: