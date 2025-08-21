Болельщики «Сантоса» ворвались на базу команды и угрожали Неймару и другим футболистам

Болельщики «Сантоса» ворвались на тренировочную базу команды и угрожали футболистам из-за неудовлетворительных результатов, сообщает ESPN.com.br.

Отмечается, агрессивных болельщиков в первых рядах встретил Неймар, которому сказали, что его и других игроков нужно ударить.

«Сантос» в своём последнем матче в домашнем матче 20-го тура бразильской Серии А с командой «Васко да Гама» разгромно проиграл со счётом 0:6. После поражения болельщики «Сантоса» повернулись спинами к полю, демонстрируя своё отношение к происходящему. У многих фанатов были футболки именно с Неймаром.

Неймар вернулся в «Сантос» с 2025 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до декабря 2025 года.