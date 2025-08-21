Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Играл против «Барсы», где у нас было 10 защитников». Моуринью — о матче ЛЧ с «Бенфикой»
Главный тренер турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился мыслями о тактике португальской «Бенфики» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Удаления: нет / Луиш – 71'

«Фенербахче» не сумел забить, потому что нам противостояла команда, надёжно действовавшая в обороне. Соперник контролировал ход матча, прибегал к незаметным фолам и рассчитывал на вмешательство судьи, чтобы сбить нашу инициативу. В итоге это была встреча двух установок: одна команда шла на ничью и добилась её, другая стремилась к победе, но не преуспела. Я не рассматриваю это как критику — их задача была остановить нас. У них большой потенциал, возможно, он даже выше, чем у нас. Но мне приятно, что они оценили наши возможности. Они действовали верно и сочли результат удовлетворительным. Упрёки в адрес такой манеры игры пусты: мне доводилось играть против «Барсы», где у нас было 10 защитников», — приводит слова Моуринью португальское издание Record.

Ответная встреча между командами состоится 27 августа в столице Португалии Лиссабоне.

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:

