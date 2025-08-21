Скидки
Трансферная цель ЦСКА Бельтран отказался от трансфера во «Фламенго» — источник

Трансферная цель ЦСКА Бельтран отказался от трансфера во «Фламенго» — источник
24-летний аргентинский атакующий полузащитник «Фиорентины» Лукас Бельтран, завершающий свой переход в московский ЦСКА, отказал бразильскому «Фламенго». Об этом сообщает портал Mundo Bola Flamengo.

По информации источника, «Фламенго» сделал эквивалентное предложение, что и ЦСКА, в размере € 12 млн плюс € 3 млн бонусами, которое приняли «фиалки». Однако отмечается, что сам игрок был против возвращения в Южную Америку и отверг возможный переход.

Ранее сообщалось, что футболист должен определиться с тем, где хочет продолжить карьеру, в течение 48 часов. На аргентинского форварда также претендует санкт-петербургский «Зенит».

Бельтран пополнил состав «Фиорентины» летом 2023 года. В прошлом сезоне аргентинец сыграл в 47 матчах, где отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18 млн.

