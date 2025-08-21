Скидки
Авангард Курск — Broke Boys. Прямая трансляция
17:00 Мск
В «Фиорентине» высказались об исключении Бельтрана из заявки. Он близок к переходу в ЦСКА

Комментарии

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли рассказал, почему аргентинский атакующий полузащитник Лукас Бельтран был исключён из заявки «фиалок» на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, где итальянская команда в гостях сыграет с украинским «Полесье».

«Он не поехал с нами, потому что на трансферном рынке есть активность», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Ранее сообщалось, что 24-летний Бельтран близок к переходу в московский ЦСКА. Кроме того, игроком интересуется санкт-петербургский «Зенит».

В текущем сезоне футболист ещё не появлялся на поле. В минувшей кампании аргентинец принял участие в 47 матчах, где отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение с итальянской командой рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18 млн.

Комментарии
