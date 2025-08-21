Осинькин высказался об эмоциональном поведении тренера «Спартака» Станковича

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Некорректно с моей стороны оценивать тренерские качества Станковича, но то, что он тренер эмоциональный — это сто процентов. Это и хорошо, и плохо. Футбола без эмоций не бывает. Тут вопрос, как эти эмоции действуют на его команду и как футболисты их воспринимают», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

После пяти туров чемпионата России «Спартак» находится на 13-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив пять очков. За пять матчей команда одержала одну победу, потерпела два поражения и дважды сыграла вничью. В следующем туре «Спартак» встретится с «Рубином».