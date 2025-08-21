Скидки
Футбол Новости

Осинькин ответил на вопрос, кто сильнее как тренер — Черчесов или Станкович

Осинькин ответил на вопрос, кто сильнее как тренер — Черчесов или Станкович
Комментарии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сравнил главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и тренера «Ахмата» Станислава Черчесова.

— Станкович сильнее Черчесова как тренер?
— Я не хочу никого сравнивать, но тут все же скажу: Черчесов сильнее Станковича. Просто я так считаю, — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

После пяти туров чемпионата России «Спартак» находится на 13-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив пять очков.

«Ахмат», в свою очередь, занимает седьмое место, набрав шесть очков. Черчесов возглавил «Ахмат» после третьего тура РПЛ. Под его руководством команда одержала две победы подряд в чемпионате России.

