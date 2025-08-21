Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард Курск — Broke Boys. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер Майами — Тигрес, результат матча 21 августа 2025, счет 2:1, 1/4 финала Кубка лиг 2025

Дубль Суареса с пенальти вывел «Интер Майами» без Месси в полуфинал Кубка лиг
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 20 на 21 августа мск на арене «Чейз Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) завершился матч 1/4 финала Кубка лиг между «Интер Майами» и мексиканским «Тигрес». Хозяева поля оформили победу со счётом 2:1 и вышли в полуфинал турнира.

На 23-й минуте счёт открыл 38-летний уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес, реализовавший пенальти. На 67-й минуте форвард гостей Анхель Корреа забил ответный гол. На 89-й минуте Суарес принёс победу клубу из США, оформив дубль новым точным ударом с одиннадцатиметровой отметки.

38-летний аргентинский капитан «Интер Майами» Лионель Месси не был включён в заявку на матч.

В полуфинале Кубка лиг клуб из Флориды встретится с победителем матча между мексиканской «Толукой» и американским «Орландо Сити».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android