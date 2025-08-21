Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дубль Суареса с пенальти вывел «Интер Майами» без Месси в полуфинал Кубка лиг

В ночь с 20 на 21 августа мск на арене «Чейз Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) завершился матч 1/4 финала Кубка лиг между «Интер Майами» и мексиканским «Тигрес». Хозяева поля оформили победу со счётом 2:1 и вышли в полуфинал турнира.

На 23-й минуте счёт открыл 38-летний уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес, реализовавший пенальти. На 67-й минуте форвард гостей Анхель Корреа забил ответный гол. На 89-й минуте Суарес принёс победу клубу из США, оформив дубль новым точным ударом с одиннадцатиметровой отметки.

38-летний аргентинский капитан «Интер Майами» Лионель Месси не был включён в заявку на матч.

В полуфинале Кубка лиг клуб из Флориды встретится с победителем матча между мексиканской «Толукой» и американским «Орландо Сити».