Акинфеев объяснил, почему не выходил из номера после ошибки в матче с Кореей на ЧМ-2014

Голкипер и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев, ранее выступавший за сборную России, высказался о своей ошибке в матче группового этапа чемпионата мира 2014 года с национальной командой Южной Кореи (1:1).

«Знаменитый матч с Кореей, после которого я не выходил из номера. По одной простой причине — боялся смотреть ребятам в глаза. Зная, что мы далеко-далеко от нашей родины играем в футбол, и зная, что много миллионов телезрителей смотрели этот матч. Я боялся смотреть ребятам в глаза, хотя понимал, что я такой же, как они. Каждый может ошибиться. Но совесть моя сыграла в том плане, что я начал копаться в себе. Потом я на самом деле очень сожалел. Потому что я стал каким-то короедом в своей голове и начал себя просто сжирать после каких-то моментов, в которых я совершал ошибку, пропускал нелепый гол. Поэтому, наверное, если вернуть время обратно, я бы так не сделал», — сказал Акинфеев в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».

Напомним, по итогам ЧМ-2014 сборная России не смогла выйти из группы, заняв третье место. Подопечные Фабио Капелло набрали два очка по итогам встреч с Южной Кореей, Бельгией и Алжиром.

