Рашид Рахимов прокомментировал неудачную игру Мирлинда Даку в матче «Рубина» с «Ростовом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре албанского нападающего казанцев Мирлинда Даку в домашнем матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0).

«Мирлинд вышел на определённый высокий уровень. Уровень сопротивления против него будет ещё выше. Он должен научиться с этим бороться. Когда что‑то не получается — он должен сохранять равновесие, которое поможет ему в следующих эпизодах или матчах», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В матче с «Ростовом» Даку вышел в стартовом составе и провёл полный матч, не отметившись результативными действиями. Игрок нанёс два удара по воротам (оба не в створ, один — в перекладину) и не сделал ни одной ключевой передачи. В четырёх предыдущих матчах РПЛ-2025/2026 на счету форварда четыре гола и один голевой пас, при этом он отличался результативным действием в каждой игре.

