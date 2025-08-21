Скидки
Авангард Курск — Broke Boys. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Рашид Рахимов прокомментировал неудачную игру Мирлинда Даку в матче «Рубина» с «Ростовом»

Аудио-версия:
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре албанского нападающего казанцев Мирлинда Даку в домашнем матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Кабутов – 52'    

«Мирлинд вышел на определённый высокий уровень. Уровень сопротивления против него будет ещё выше. Он должен научиться с этим бороться. Когда что‑то не получается — он должен сохранять равновесие, которое поможет ему в следующих эпизодах или матчах», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В матче с «Ростовом» Даку вышел в стартовом составе и провёл полный матч, не отметившись результативными действиями. Игрок нанёс два удара по воротам (оба не в створ, один — в перекладину) и не сделал ни одной ключевой передачи. В четырёх предыдущих матчах РПЛ-2025/2026 на счету форварда четыре гола и один голевой пас, при этом он отличался результативным действием в каждой игре.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: В чём был феномен золотого «Рубина»

