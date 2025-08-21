Тренер «Рубина» Рахимов высказался о перспективах «Спартака» в борьбе за чемпионство РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мыслями о перспективах московского «Спартака» в борьбе за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги на фоне сложного старта сезона-2025/2026.

«Положение «Спартака» не должно нас вводить в заблуждение. Такие отрезки бывают у многих команд. Для меня «Спартак» — это команда, которая будет бороться за чемпионство. Усиление со скамейки у них соответствует самому высокому уровню. В матче против «Зенита» они выглядели очень хорошо», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент «Спартак» идёт на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. После пяти туров московская команда набрала пять очков.

