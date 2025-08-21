Определился соперник «Интер Майами» в полуфинале Кубка лиг, исход матча решил удар вратаря

В ночь с 20 на 21 августа мск на нейтральном поле стадиона «Дигнити Хэлс Спортс Парк» в Карсоне (США, штат Калифорния) завершился матч 1/4 финала Кубка лиг между мексиканской «Толукой» и представителем североамериканской МЛС «Орландо Сити». После ничьей 0:0 в основное время клуб из США оформил победу в серии пенальти (0:0, пен. 6:5) и вышел в полуфинал турнира.

После завершения основной серии послематчевых пенальти со счётом 5:5 и взаимных осечек в шестой сессии победным для «Орландо» стал точный удар в исполнении вратаря команды Педро Гальесе.

Соперником «Орландо Сити» в 1/2 финала Кубка лиги станет также представляющий МЛС «Интер Майами».