«Должны были выйти из группы впервые за 150 тысяч лет». Акинфеев — о России на ЧМ-2018

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, ранее выступавший за сборную России, поделился мыслями о вере в национальную команду во время домашнего чемпионата мира — 2018.

«Поверил, что всё будет хорошо, после первой игры. Где-то кто-то сказал, что Саудовская Аравия на тот момент три года не проигрывала никому. Думаю: «Так, ну должно же повезти нам». Когда сам матч начался, когда первый гол, второй, третий… Я действительно понял, что команда может выстрелить на этом турнире. Даже не выстрелить, а выйти из группы хотя бы впервые за, как я люблю говорить, 150 тысяч лет. И, наверное, я выдохнул после первой игры», — сказал Акинфеев в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».

Напомним, на турнире в 2018 году сборная России добилась исторического результата, выйдя в четвертьфинал соревнований.