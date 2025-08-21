Скидки
Появились подробности по будущему Куртуа на фоне слухов об интересе «Реала» к Доннарумме
Мадридский «Реал» согласовал с 33-летним вратарём Тибо Куртуа новый контракт, несмотря на слухи об интересе испанского гранда к голкиперу «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети X.

По информации источника, стороны достигли устного соглашения о двухлетнем контракте. Действующий договор между клубом и игроком рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Доннарумму является английский «Манчестер Сити».

Куртуа выступает в составе «сливочных» с лета 2018 года. На его счету 289 матчей во всех турнирах, 282 пропущенных гола и 114 матчей «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

