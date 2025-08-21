Смолов прокомментировал возможный уход Сперцяна из «Краснодара»

Бывший футболист «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о возможном уходе капитана «южан» Эдуарда Сперцяна. Напомним, атакующим полузащитником сборной Армении интересуются «Саутгемптон» и «Лидс» из Англии. «Святые» проявили наибольший интерес и подготовили предложение для игрока и российского клуба.

«Он хорошо исполняет стандарты: угловые, штрафные. У меня [со Сперцяном] бывают разговоры по этому поводу, он спрашивает моё мнение, мы много это обсуждали с ним. Когда присылаешь классную нарезку штрафных Эдика и его голов, все говорят: с кем он играет? Чемпионат России — это что? Нет понимания, потому что ни в InStat (InStat Sport — компания, занимающаяся анализом спортивных результатов. — Прим. «Чемпионата»), нигде не представлены нарезки, за чемпионатом никто не следит… Если он захочет уехать, я его полностью поддержу. Понимаю это решение, ему 25 лет. Я не знаю, как рассуждает Сергей Николаевич [Галицкий], он принимает решение», — сказал Смолов в эфире шоу в новом выпуске SMOL FM.

Ранее появлялась информация, что «Саутгемптон» предлагает за Эдуарда Сперцяна трансферную компенсацию в размере € 14 млн, а также возможные бонусы. В текущем сезоне на счету игрока четыре гола и четыре результативных паса в восьми матчах за «Краснодар» во всех турнирах.

