Главная Футбол Новости

21 августа главные новости спорта, трансферы, футбол, НХЛ, теннис, US Open, борьба, лёгкая атлетика, Антон Миранчук

Антон Миранчук прибыл в Москву, Эррани и Вавассори — чемпионы US Open. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прибыл в Москву перед переходом в московское «Динамо», итальянский дуэт Сары Эррани и Андреа Вавассори стал победителем Открытого чемпионата США 2025 года, обыграв в матче за титул польско-норвежскую пару Ига Швёнтек/Каспер Рууд, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид возглавил рейтинг лучших центрфорвардов лиги прямо сейчас по версии Национальной хоккейной лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Антон Миранчук прибыл в Москву перед завершением перехода в «Динамо».
  2. Швёнтек и Рууд упустили титул US Open — 2025, проиграв Эррани и Вавассори в финале микста.
  3. Макдэвид стал лучшим центрфорвардом по версии НХЛ. В топ-20 нет россиян.
  4. Дубль Суареса с пенальти вывел «Интер Майами» без Месси в полуфинал Кубка лиг.
  5. Диана Шнайдер обыграла Камиллу Рахимову и вышла в 1/4 финала «пятисотника» в Монтеррее.
  6. Казахстанский «Кайрат» на выезде сыграл вничью с «Селтиком» в плей-офф Лиги чемпионов.
  7. Российские борцы завоевали два золота и стали вторыми в общем зачёте на ЧМ U20 в Болгарии.
  8. В «Зените» подтвердили факт переговоров с «Васко да Гама» по трансферу Роберта Ренана.
  9. Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде.
  10. Экс-селекционер «Галатасарая» назначен международным шеф-скаутом «Спартака» — источник.
  11. Эберечи Эзе переходит в «Арсенал» за € 69 млн, игрок отказал «Тоттенхэму» — Романо.
  12. Магучих не взяла ни одной высоты на этапе Бриллиантовой лиги и снялась с соревнований.
  13. «Фенербахче» и «Бенфика» сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
