Антон Миранчук прибыл в Москву, Эррани и Вавассори — чемпионы US Open. Главное к утру
Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прибыл в Москву перед переходом в московское «Динамо», итальянский дуэт Сары Эррани и Андреа Вавассори стал победителем Открытого чемпионата США 2025 года, обыграв в матче за титул польско-норвежскую пару Ига Швёнтек/Каспер Рууд, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид возглавил рейтинг лучших центрфорвардов лиги прямо сейчас по версии Национальной хоккейной лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Антон Миранчук прибыл в Москву перед завершением перехода в «Динамо».
- Швёнтек и Рууд упустили титул US Open — 2025, проиграв Эррани и Вавассори в финале микста.
- Макдэвид стал лучшим центрфорвардом по версии НХЛ. В топ-20 нет россиян.
- Дубль Суареса с пенальти вывел «Интер Майами» без Месси в полуфинал Кубка лиг.
- Диана Шнайдер обыграла Камиллу Рахимову и вышла в 1/4 финала «пятисотника» в Монтеррее.
- Казахстанский «Кайрат» на выезде сыграл вничью с «Селтиком» в плей-офф Лиги чемпионов.
- Российские борцы завоевали два золота и стали вторыми в общем зачёте на ЧМ U20 в Болгарии.
- В «Зените» подтвердили факт переговоров с «Васко да Гама» по трансферу Роберта Ренана.
- Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде.
- Экс-селекционер «Галатасарая» назначен международным шеф-скаутом «Спартака» — источник.
- Эберечи Эзе переходит в «Арсенал» за € 69 млн, игрок отказал «Тоттенхэму» — Романо.
- Магучих не взяла ни одной высоты на этапе Бриллиантовой лиги и снялась с соревнований.
- «Фенербахче» и «Бенфика» сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Материалы по теме
Комментарии