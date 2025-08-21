Антон Миранчук прибыл в Москву, Эррани и Вавассори — чемпионы US Open. Главное к утру

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прибыл в Москву перед переходом в московское «Динамо», итальянский дуэт Сары Эррани и Андреа Вавассори стал победителем Открытого чемпионата США 2025 года, обыграв в матче за титул польско-норвежскую пару Ига Швёнтек/Каспер Рууд, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид возглавил рейтинг лучших центрфорвардов лиги прямо сейчас по версии Национальной хоккейной лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

