Моссаковский: нет уверенности, что прессинг Карпина и Антон Миранчук — это мэтч

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский прокомментировал возможный переход атакующего полузащитника Антона Миранчука в московское «Динамо».

«Антону удачи. Пока нет уверенности, что карпинский прессинг и Антон Миранчук — это мэтч (совпадение, соответствие. — Прим. «Чемпионата»). Но в любом случае, рад, что брат Антон снова с нами. Креативный футболист, позитивный человек — с ним будет интереснее», — написал Моссаковский в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что 29-летний атакующий хавбек швейцарского «Сьона» и сборной России Антон Миранчук прилетел в Москву на фоне трансферного интереса к нему со стороны столичного «Динамо». В июне 2025 года бело-голубых возглавил на правах совмещения главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Видео: Антон Миранчук: мечтаю ещё раз поиграть с братом