Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
19:15 Мск
В «Динамо» прокомментировали переход Хорхе Карраскаля во «Фламенго»

В «Динамо» прокомментировали переход Хорхе Карраскаля во «Фламенго»
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился подробностями перехода колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля из стана бело-голубых в бразильский «Фламенго».

«Что касается Хорхе Карраскаля, трансфер завершился на тех условиях, которые устраивали все стороны. Сторон там было больше, чем обычно. У нас были связаны сделки с «Атлетико Минейро», с «Фламенго», все стороны достигли соглашения. Не буду вдаваться в детали, но трёхсторонняя сделка.

«Динамо» уже получило большую часть денег, наши интересы были обеспечены. Вы знаете, что есть негативная практика спортивного суда, которая мешает российским клубам получать деньги в платежах при определённых условиях, при определённых санкциях. Мы все эти риски хеджируем», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

27-летний Карраскаль выступал за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. За это время хавбек успел провести за «Динамо» 64 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами.

Комментарии
