Главная Футбол Новости

Акинфеев: в одном кадре собрались люди, которые определяли мой футбольный путь

Акинфеев: в одном кадре собрались люди, которые определяли мой футбольный путь
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний голкипер ЦСКА и экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев в своём телеграм-канале поделился совместной фотографией с бывшим тренером вратарей красно-синих Вячеславом Чановым, бывшим пресс-атташе армейцев Сергеем Аксёновым и своим отцом Владимиром Акинфеевым.

Фото: Телеграм-канал Игоря Акинфеева

«Когда в одном кадре собрались люди, которые определяли мой футбольный путь. Это очень ценно», — написал Акинфеев в подписи к фотографии.

73-летний Вячеслав Чанов в течение многих лет был тренером голкиперов ЦСКА, непосредственно работавшим с Игорем Акинфеевым. 63-летний Сергей Аксёнов в 2003 году в качестве пресс-атташе стал первым представителем клуба, встретившим 16-летнего в тот момент Акинфеева в расположении основной команды красно-синих. Отец Игоря Владимир Акинфеев в раннем возрасте привёл будущего легендарного вратаря в футбольную школу ЦСКА.

Видео: Акинфеев здоровается с фотографиями ветеранов ЦСКА

Комментарии
