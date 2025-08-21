Акинфеев: в одном кадре собрались люди, которые определяли мой футбольный путь

39-летний голкипер ЦСКА и экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев в своём телеграм-канале поделился совместной фотографией с бывшим тренером вратарей красно-синих Вячеславом Чановым, бывшим пресс-атташе армейцев Сергеем Аксёновым и своим отцом Владимиром Акинфеевым.

Фото: Телеграм-канал Игоря Акинфеева

«Когда в одном кадре собрались люди, которые определяли мой футбольный путь. Это очень ценно», — написал Акинфеев в подписи к фотографии.

73-летний Вячеслав Чанов в течение многих лет был тренером голкиперов ЦСКА, непосредственно работавшим с Игорем Акинфеевым. 63-летний Сергей Аксёнов в 2003 году в качестве пресс-атташе стал первым представителем клуба, встретившим 16-летнего в тот момент Акинфеева в расположении основной команды красно-синих. Отец Игоря Владимир Акинфеев в раннем возрасте привёл будущего легендарного вратаря в футбольную школу ЦСКА.

