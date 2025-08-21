Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

В «БроукБойз» рассказали, сможет ли Смолов сыграть в старте в матче Кубка России

Главный тренер медийной команды «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов подтвердил, что форвард Фёдор Смолов примет участие в матче FONBET Кубка России с курским «Авангардом».

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Авангард К
Курск
Не начался
Broke Boys
«Я могу сказать, что когда Фёдор пришёл в команду, да, он не тренировался какое-то количество времени на поле до этого, то повёл себя как профессионал. Его приняли в раздевалке так, как будто он тренировался с нами год, может, больше. Он выполнял все упражнения, все нагрузки, я ещё состав не определял, но, скорее всего, он появится в старте. То, что примет участие в матче, даже не обсуждается. А вот основной состав или нет — всё увидите», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

12 августа 35‑летний Смолов подписал контракт с «Броук Бойз». Игра «Броук Бойз» — «Авангард» пройдёт сегодня, 21 августа, в Орле. Начало — в 17:00 мск.

В сезоне-2024/2025 35‑летний нападающий вместе с «Краснодаром» впервые выиграл чемпионат России.

Победители футбольных турниров-2025:

