В «БроукБойз» рассказали, сможет ли Смолов сыграть в старте в матче Кубка России

Главный тренер медийной команды «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов подтвердил, что форвард Фёдор Смолов примет участие в матче FONBET Кубка России с курским «Авангардом».

«Я могу сказать, что когда Фёдор пришёл в команду, да, он не тренировался какое-то количество времени на поле до этого, то повёл себя как профессионал. Его приняли в раздевалке так, как будто он тренировался с нами год, может, больше. Он выполнял все упражнения, все нагрузки, я ещё состав не определял, но, скорее всего, он появится в старте. То, что примет участие в матче, даже не обсуждается. А вот основной состав или нет — всё увидите», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

12 августа 35‑летний Смолов подписал контракт с «Броук Бойз». Игра «Броук Бойз» — «Авангард» пройдёт сегодня, 21 августа, в Орле. Начало — в 17:00 мск.

В сезоне-2024/2025 35‑летний нападающий вместе с «Краснодаром» впервые выиграл чемпионат России.

