Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 21 августа

Сегодня, 21 августа, состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы 21 августа (время — московское):

19:30. «Мидтьюлланн» (Дания) – КуПС (Финляндия);

20:00. «Бранн» (Норвегия) – АЕК Ларнака (Кипр);

20:00. «Мальмё» (Швеция) – «Сигма Оломоуц» (Чехия);

21:00. «Панатинаикос» (Греция) – «Самсунспор» (Турция);

21:00. «Шкендия» (Северная Македония) – «Лудогорец» (Болгария);

21:00. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Утрехт» (Нидерланды);

21:00. «Маккаби» Т-А (Израиль) – «Динамо» К (Украина);

21:15. «Слован» Бр (Словакия) – «Янг Бойз» (Швейцария);

21:30. «Лех» П (Польша) – «Генк» (Бельгия);

21:45. «Риека» (Хорватия) – ПАОК (Греция);

21:45. «Абердин» (Шотландия) – ФКСБ (Румыния);

22:00. «Линкольн» (Гибралтар) – «Брага» (Португалия).

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.