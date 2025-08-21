Расписание матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 на 21 августа

Сегодня, 21 августа, состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги конференций 21 августа (время — московское):
19:00. «Русенборг» (Норвегия) – «Майнц» (Германия);
20:00. «Вольфсберг» (Австрия) – «Омония» (Кипр);
20:00. «Хамрун Спартанс» (Мальта) – РФШ (Латвия);
20:00. «Дьёр» (Венгрия) – «Рапид» В (Австрия);
20:30. «Хеккен» (Швеция) – ЧФР Клуж (Румыния);
20:45. «Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Университатя» Кр (Румыния);
21:00. «Левски» (Болгария) – АЗ Алкмар (Нидерланды);
21:00. «Целе» (Словения) – «Баник» Острава (Чехия);
21:00. «Спарта» П (Чехия) – «Рига» (Латвия);
21:00. «Полесье» (Украина) – «Фиорентина» (Италия);
21:00. «Андерлехт» (Бельгия) – АЕК Афины (Греция);
21:00. «Неман» (Беларусь) – «Райо Вальекано» (Испания);
21:00. «Шахтёр» (Украина) – «Серветт» (Швейцария);
21:00. «Дрита» (Косово) – «Дифферданж» (Люксембург);
21:00. «Олимпия» Л (Словения) – «Ноа» (Армения);
21:00. «Брейдаблик» (Исландия) – «Виртус» (Сан-Марино);
21:00. «Страсбург» (Франция) – «Брондбю» (Дания);
21:15. «Лозанна» (Швейцария) – «Бешикташ» (Турция);
21:15. «Ягеллония» (Польша) – «Динамо» Т (Албания);
21:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Линфилд» (Северная Ирландия);
22:00. «Ракув» (Польша) – «Арда» (Болгария);
22:00. «Хайберниан» (Шотландия) – «Легия» (Польша);
22:00. «Кристал Пэлас» (Англия) – «Фредрикстад» (Норвегия);
22:00. «Санта-Клара» (Португалия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия).