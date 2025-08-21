33-летний Салах объяснил, почему продлил контракт с «Ливерпулем»

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, почему принял решение продлить контракт с мерсисайдским клубом до лета 2027 года. Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017-го.

«Я всё ещё очень голоден до побед – вот почему я подписал контракт с «Ливерпулем» на два года. Здорово играть в Премьер-лиге, на таком уровне. Кроме того, в свои 33 года я чувствую, что могу дать кое-что ещё команде. Это то, что заставляет меня гордиться собой, потому что я действительно много работаю для этого. Вот что я могу сказать по этому поводу», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

В минувшем сезоне чемпионата Англии египетский футболист принял участие в 38 матчах, в которых отметился 29 голами и 18 результативными передачами.