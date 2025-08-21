Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 21 августа

Сегодня, 21 августа, состоятся матчи 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 21 августа (время московское):

12:30. «Иркутск» — «Сибирь»;

17:00. «Авангард» — «БроукБойз»;

17:00. «Тюмень» — «Ильпар»;

19:15. «Текстильщик» — «Тверь».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).