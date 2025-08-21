Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 21 августа

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 21 августа
Комментарии

Сегодня, 21 августа, состоятся матчи 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 21 августа (время московское):

  • 12:30. «Иркутск» — «Сибирь»;
  • 17:00. «Авангард» — «БроукБойз»;
  • 17:00. «Тюмень» — «Ильпар»;
  • 19:15. «Текстильщик» — «Тверь».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
«Абсолютно не знал, как играть». 226-сантиметровый экс-игрок НБА — о матче за «Амкал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android