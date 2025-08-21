Александр Бубнов рассказал, что его радует после 5-го тура РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов рассказал, что его радует после 5-го тура чемпионата России сезона-2025/2026.

«Радует меня после тура вторая восьмёрка, особенно внизу. Ну, просто я кайфую. Такая радость! «Зенит», «Спартак», «Динамо» — все там.

Они конкурировать будут за то, чтобы не вылететь. Вот здесь кайф, вот там борьба будет… Они не вылетят, но они вылетели из первой тройки. Думаю, что «Динамо» и «Спартак» точно в тройку не попадут, а «Зенит» ещё поборется. Но мы посмотрим, где «Зенит» будет находиться к зимнему перерыву. Если они не подойдут к этой тройке, то и «Зенит» может в тройке не оказаться», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».