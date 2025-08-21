«Челси» договорился с «Брайтоном» по трансферу Хулио Энсисо — Скира

Парагвайский нападающий Хулио Энсисо перейдёт из английского «Брайтон энд Хоув Альбион» в «Челси». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

Отмечается, что сумма трансфера составит € 20 млн. Срок контракта Энсисо с «Челси» будет рассчитан до 2031 года с опцией продления до 2032 года. Он будет играть за французский «Страсбург» на правах аренды в сезоне-2025/2026.

Вторую половину сезона-2024/2025 21-летний Хулио Энсисо провёл в аренде в «Ипсвич Таун». Всего за сезон английской Премьер-лиги он принял участие в 25 матчах, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 22 млн.