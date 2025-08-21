Бубнов: если Станкович так будет играть, как последние два матча, он поднимется

Бывший футболист Александр Бубнов предположил, что московский «Спартак» под руководством главного тренера Деяна Станковича поднимется по турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

«Когда у Станковича дела плохи были, обсуждали кандидатуры. А сейчас у него уже всё хорошо? Сейчас пока хорошо. Хорошо по игре. Если он так будет играть, как вот он сейчас две игры сыграл, он поднимется.

Если «Динамо» будет дальше играть и улучшать реализацию, Карпин тоже поднимется? Для этого предпосылок нет. А у «Спартака» есть. Именно по игре», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков за пять матчей. Московское «Динамо» (5) располагается на 12-й строчке.