Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Матвей Лукин оценил старт сезона РПЛ в исполнении армейцев

Защитник ЦСКА Матвей Лукин оценил старт сезона РПЛ в исполнении армейцев
Комментарии

Футболист ЦСКА Матвей Лукин высказался о начале сезона Мир Российской Премьер-Лиги в исполнении армейцев. В первых пяти турах РПЛ ЦСКА одержал три победы и дважды сыграл вничью.

«Не нам оценивать старт, мы стараемся играть в свой футбол, показывать красивую игру, чтобы нравилась болельщикам. Получается выигрывать, но есть ошибки, есть куда расти, будем исправлять их, чтобы не оставлять никому шансов», — приводит слова Лукина ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА.

Материалы по теме
В «Фиорентине» высказались об исключении Бельтрана из заявки. Он близок к переходу в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android