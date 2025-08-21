Защитник ЦСКА Матвей Лукин оценил старт сезона РПЛ в исполнении армейцев

Футболист ЦСКА Матвей Лукин высказался о начале сезона Мир Российской Премьер-Лиги в исполнении армейцев. В первых пяти турах РПЛ ЦСКА одержал три победы и дважды сыграл вничью.

«Не нам оценивать старт, мы стараемся играть в свой футбол, показывать красивую игру, чтобы нравилась болельщикам. Получается выигрывать, но есть ошибки, есть куда расти, будем исправлять их, чтобы не оставлять никому шансов», — приводит слова Лукина ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА.