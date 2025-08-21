Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
19:15 Мск
«Авангард» — «БроукБойз»: во сколько матч Пути регионов Кубка России, где смотреть онлайн

Сегодня, 21 августа, состоится матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся курский «Авангард» из Леон Второй лиги и медийный клуб «БроукБойз». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На предыдущей стадии медиаклуб «БроукБойз» выбил из Кубка России «Орёл» (3:2).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).

