Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
«Челси» презентовал чёрный третий комплект игровой формы на сезон-2025/2026

Английский «Челси» на официальном сайте представил третий комплект игровой формы на сезон-2025/2026.

«После того как мужская команда выиграла клубный чемпионат мира и Лигу конференций УЕФА в начале этого года, а женская команда одержала победу в национальном первенстве, в этом сезоне игроки будут носить третий комплект, дизайн которого навеян знаменательной кампанией-2004/2005, когда «Челси» впервые стал чемпионом Премьер-лиги.

Фото: ФК «Челси»

В том же сезоне «Челси» завоевал ещё два трофея – мужская команда выиграла Кубок лиги, а женская команда полностью интегрировалась в клуб, только что достигнув статуса чемпиона. 2005 год стал точкой восхождения к беспрецедентной славе, а нынешний «Челси» – чемпион мира. Смотря в будущее, полное амбиций, синергия футболок очевидна – факел передаётся дальше», — написано в сообщении клуба.

