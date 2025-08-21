Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Мохамед Салах рассказал, что его мотивирует

Мохамед Салах рассказал, что его мотивирует
Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что его мотивирует. Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017-го, его действующий контракт с «красными» рассчитан до 2027 года.

«Честно говоря, я всегда находил способ почувствовать голод до побед и хотеть большего. Этим летом у нас в команде появились новые игроки, так что мне нужно будет поделиться с ними своим опытом и постараться помочь им вырасти — это часть работы футболиста», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

В минувшем сезоне чемпионата Англии египетский футболист принял участие в 38 матчах, в которых отметился 29 голами и 18 результативными передачами.

