«Если Станкович после этого ещё Помазуна не поставит...» Бубнов — об игре Максименко

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре голкипера московского «Спартака» Александра Максименко в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:2).
«Я ему [Станковичу] сказал, ни в коем случае не ставить Максименко. Когда ты им говоришь, и я не только сейчас по «Спартаку», и по другим командам, по «Локомотиву», ну говоришь, вам советуешь, не делайте этих глупостей — не слушают.
Ну, пустил, такой гол пустил — это кошмар вообще! Как можно стоять… От Соболева, [который] не своей ногой — левой ногой [бил]. В ближнем стоит, вообще рядом со штангой, как там можно было пропустить этот гол? Если он после этого ещё Помазуна не поставит, то я тогда не знаю, тогда большие к нему вопросы», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 21 августа 2025
«Факел» расторг контракт с защитником Браими Официально
