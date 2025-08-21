«Лигочемпионский показатель». Бубнов оценил игру «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского «Спартака» за матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:2). Команда получила оценку «пять».

«797 технико-тактических действий с «Зенитом», пускай там они в меньшинстве, но это проблема «Зенита». 24% брака — это лигочемпионский показатель, да и объём минимальный для Лиги чемпионов, для российского чемпионата — это супер. Конечно, пятёрка за игру», — сказал Бубнов.

Фото: «Коммент.Шоу»

По подсчётам Бубнова, «Спартак» за игру набрал 797 технико-тактических действий при 24% брака.