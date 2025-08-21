Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Лигочемпионский показатель». Бубнов оценил игру «Спартака» в матче с «Зенитом»

Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского «Спартака» за матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:2). Команда получила оценку «пять».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«797 технико-тактических действий с «Зенитом», пускай там они в меньшинстве, но это проблема «Зенита». 24% брака — это лигочемпионский показатель, да и объём минимальный для Лиги чемпионов, для российского чемпионата — это супер. Конечно, пятёрка за игру», — сказал Бубнов.

Фото: «Коммент.Шоу»

По подсчётам Бубнова, «Спартак» за игру набрал 797 технико-тактических действий при 24% брака.

