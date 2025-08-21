«Лигочемпионский показатель». Бубнов оценил игру «Спартака» в матче с «Зенитом»
Поделиться
Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского «Спартака» за матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:2). Команда получила оценку «пять».
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«797 технико-тактических действий с «Зенитом», пускай там они в меньшинстве, но это проблема «Зенита». 24% брака — это лигочемпионский показатель, да и объём минимальный для Лиги чемпионов, для российского чемпионата — это супер. Конечно, пятёрка за игру», — сказал Бубнов.
Фото: «Коммент.Шоу»
По подсчётам Бубнова, «Спартак» за игру набрал 797 технико-тактических действий при 24% брака.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 августа 2025
-
13:10
-
12:59
-
12:58
-
12:50
-
12:38
-
12:30
-
12:22
-
12:14
-
12:06
-
11:59
-
11:56
-
11:53
-
11:33
-
11:27
-
11:20«Факел» расторг контракт с защитником Браими Официально
-
11:15
-
11:04
-
11:00
-
10:57
-
10:42
-
10:23
-
10:12
-
10:03
-
10:00
-
09:57
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:10
-
08:45
-
08:41
-
08:35
-
08:30
-
08:30