Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» представила новый третий комплект игровой формы

Английская «Астон Вилла» на официальном сайте презентовала третий комплект игровой формы на сезон-2025/2026.

«Дизайн отдаёт дань уважения богатой истории и уникальной архитектуре стадиона «Вилла Парк», черпая вдохновение в фирменных витражах, украшающих стадион с момента его открытия в 1897 году.

Стильная, гармонично сочетающая в себе оттенки, светлая основа служит фоном для абстрактных и закрученных узоров нежно-голубого, розового и фиолетового оттенков, которые напоминают о сияющем свете, проникающем сквозь витражи.

Фото: ФК «Астон Вилла»

Эффектная футболка дополнена изящной бордовой отделкой на плечах и изображением почитаемого клубом льва, что добавляет нотку традиционной элегантности «Виллы», — написано в сообщении клуба.

