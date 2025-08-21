В «Зените» высказались о возможном увольнении Сергея Семака

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что разговоры о необходимости отправить в отставку главного тренера команды Сергея Семака утомляют. Напомним, в прошлом сезоне сине-бело-голубые не смогли выиграть чемпионат России, заняв второе место. До этого «Зенит» шесть лет подряд побеждал в Мир РПЛ. Семак возглавляет «Зенит» с 2018-го.

«Спекуляции вокруг Сергея Богдановича, на которые были даны простые и, надеюсь, понятные ответы, начинают докучать, но не могут внести разлад в командную обстановку и работу», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Зенит» — девятый. Сине-бело-голубые одержали только одну победу в первых пяти турах РПЛ.