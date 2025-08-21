Экс-тренер Миранчука: будет непривычно видеть Антона в футболке «Динамо»

Бывший тренер полузащитника «Сьона» Антона Миранчука Андрей Нагибин высказался о готовящемся переходе российского хавбека в московское «Динамо».

«Во-первых, рад, что воспитанник нашей академии «Локомотива» Антон Миранчук возвращается играть в Россию. Попытка сыграть в Европе у него получилась не самой успешной, но уверен, что для него это был хороший опыт, он вынесет правильные уроки и поможет «Динамо» в достижении самых высших задач, в том числе и игровой практики для себя самого. Валерий Георгиевич сможет использовать его самые лучшие качества, он очень опытный тренер. Ещё большой плюс, что Антон как игрок сборной России будет на виду у Карпина.

Антон пришёл к нам в академию в юном возрасте из «Спартака» и всю сознательную карьеру был игроком «Локомотива», поэтому будет непривычно видеть его в футболке «Динамо», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.