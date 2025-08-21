«Борнмут» сообщил о переходе нападающего Адли из «Байера»

Марокканский нападающий Амин Адли перешёл в английский «Борнмут» из немецкого «Байера». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Вингер присоединится к клубу по пятилетнему контракту и будет доступен в команде Андони Ираолы перед матчем с «Вулверхэмптоном» в эти выходные.

Он сыграл ключевую роль в рекордном сезоне «Байера» — 2023/2024, когда команда Хаби Алонсо не потерпела ни одного поражения на внутренней арене, выиграв как Бундеслигу, так и Кубок Германии. Адли провёл 29 матчей в обоих турнирах, забив девять голов. Благодаря его вкладу он был признан лучшим бомбардиром Кубка Германии того сезона», — написано в сообщении клуба.