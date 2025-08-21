Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Борнмут» сообщил о переходе нападающего Адли из «Байера»

«Борнмут» сообщил о переходе нападающего Адли из «Байера»
Комментарии

Марокканский нападающий Амин Адли перешёл в английский «Борнмут» из немецкого «Байера». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Вингер присоединится к клубу по пятилетнему контракту и будет доступен в команде Андони Ираолы перед матчем с «Вулверхэмптоном» в эти выходные.

Он сыграл ключевую роль в рекордном сезоне «Байера» — 2023/2024, когда команда Хаби Алонсо не потерпела ни одного поражения на внутренней арене, выиграв как Бундеслигу, так и Кубок Германии. Адли провёл 29 матчей в обоих турнирах, забив девять голов. Благодаря его вкладу он был признан лучшим бомбардиром Кубка Германии того сезона», — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
У ЦСКА сразу два перехода, а Рабьо ждут в топ-клубах после драки. Трансферы и слухи дня
У ЦСКА сразу два перехода, а Рабьо ждут в топ-клубах после драки. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android