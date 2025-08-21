Скидки
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

«Факел» расторг контракт с защитником Браими

Комментарии

Воронежский «Факел» в телеграм-канале сообщил о расторжении контракта с защитником Мохамедом Браими.

«Мохамед Браими покидает «Факел». Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Спасибо за всё, Мохамед! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Лиги Pari 26-летний Мохамед Браими не провёл ни одного матча. В прошлом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги на его счету 29 игр и один гол. В Фонбет Кубке России он выходил на поле в трёх матчах.

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 15 очков за пять матчей.

Комментарии
