Романцев: футбол — мужицкая игра, если ты валяешься, корчишься — иди в фигурное катание

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о центральном матче 5-го тура Мир РПЛ, где встречались московский «Спартак» и «Зенит» Санкт-Петербург. Встреча закончилась со счётом 2:2. Романцев раскритиковал многих игроков команд, заявив, что, если они кривляются и валяются на поле, им надо идти в фигурное катание.

«Предлагаю на будущее: если кто упал и корчится, пусть судья спокойно его за бровку провожает и пять минут не выпускает на поле. Тогда и посмотрим, как долго они будут валяться. Как только лежит, не встаёт — сразу судья подошёл, проводил его за бровку минут на пять, а команда пусть в меньшинстве поиграет. Было бы здорово, если бы после этого они валяться перестали. Футбол — это мужицкая игра, если ты валяешься, корчишься, кричишь — иди в другой вид спорта, в фигурное катание», — приводит слова Романцева «Московский комсомолец».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Зенит» — девятый. «Сочи» и «Пари НН» расположились на последних местах. Действующий победитель Российской Премьер-Лиги — «Краснодар».