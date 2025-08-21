Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романцев: футбол — мужицкая игра, если ты валяешься, корчишься — иди в фигурное катание

Романцев: футбол — мужицкая игра, если ты валяешься, корчишься — иди в фигурное катание
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о центральном матче 5-го тура Мир РПЛ, где встречались московский «Спартак» и «Зенит» Санкт-Петербург. Встреча закончилась со счётом 2:2. Романцев раскритиковал многих игроков команд, заявив, что, если они кривляются и валяются на поле, им надо идти в фигурное катание.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Предлагаю на будущее: если кто упал и корчится, пусть судья спокойно его за бровку провожает и пять минут не выпускает на поле. Тогда и посмотрим, как долго они будут валяться. Как только лежит, не встаёт — сразу судья подошёл, проводил его за бровку минут на пять, а команда пусть в меньшинстве поиграет. Было бы здорово, если бы после этого они валяться перестали. Футбол — это мужицкая игра, если ты валяешься, корчишься, кричишь — иди в другой вид спорта, в фигурное катание», — приводит слова Романцева «Московский комсомолец».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Зенит» — девятый. «Сочи» и «Пари НН» расположились на последних местах. Действующий победитель Российской Премьер-Лиги — «Краснодар».

Материалы по теме
«Это смешно, господа». Олег Романцев — о возможной отставке Сергея Семака из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android