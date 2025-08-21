Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Тверь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это несчастный случай». Бубнов — о двойном касании Барко при исполнении пенальти

«Это несчастный случай». Бубнов — о двойном касании Барко при исполнении пенальти
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о том, что полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко совершил два касания при исполнении пенальти в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась 16 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Это несчастный случай. И их много очень уже, это не первый случай. И здесь Барко ни при чём, я ему даже за это оценку не стал снижать — за то, что так с ним случилось. Это с любым может случиться, тем более там, по-моему, ещё и дождь был, я не знаю», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
Эксклюзив
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android