«Это несчастный случай». Бубнов — о двойном касании Барко при исполнении пенальти
Бывший футболист Александр Бубнов высказался о том, что полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко совершил два касания при исполнении пенальти в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась 16 августа.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Это несчастный случай. И их много очень уже, это не первый случай. И здесь Барко ни при чём, я ему даже за это оценку не стал снижать — за то, что так с ним случилось. Это с любым может случиться, тем более там, по-моему, ещё и дождь был, я не знаю», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
«Факел» расторг контракт с защитником Браими Официально
