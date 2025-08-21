Матвей Лукин ответил, какую цель игроки ЦСКА ставят перед собой

Защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил на вопрос, какую цель перед собой ставят футболисты красно-синих. По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар». ЦСКА — третий.

«Мы думаем о каждой предстоящей игре, не загадываем в будущее, у нас была задача обыграть «Динамо», мы это сделали. Теперь двигаемся дальше, у нас дома «Акрон», тоже будет тяжёлая игра. Идём дальше», — приводит слова Лукина ТАСС.

Напомним, действующий чемпион России — «Краснодар».